Le criptovalute sono un sistema di valute virtuali che riscuote non poco interesse da parte delle persone. Una sorta di canale autonomo monetario che offre opportunità importanti, anche di investimento. Tra queste c’è il trading online, una soluzione finanziaria capace di dare risultati già nel breve termine, dove le criptovalute sono sempre più accettate. Perché acquistare moneta virtuale per poi tenerla da parte su un conto a tassi solitamente bassi non è il ragionamento più proficuo dal punto di vista bancario, anzi. Investire sulle criptovalute significa pensare in un’ottica in cui avere un introito in più da poter riutilizzare, cosa sempre più facile essendo in costante aumento le realtà online che accettano la moneta virtuale per l’acquisto di beni e/o servizi. In questo articolo scopriremo meglio che cosa sono le criptovalute e come investire nel trading online.

Trading online: che cos’è e come funziona

Il trading online, conosciuto anche con l’acronimo di TOL, è una pratica di investimento dove le persone acquistano tramite una piattaforma dei titoli per poi rivenderli. Il guadagno sta nel margine che intercorre tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

Il TOL richiede una certa abilità per dare risultati, anche perché non è esente da rischi. Risulta particolarmente importante, pertanto, la scelta del software che è indispensabile sia affidabile, semplice da adoperare ed esperto. Da questo punto di vista le etoro recensioni sono da tenere in considerazione, dal momento che si tratta di un broker che offre molteplici servizi attraverso cui fare le giuste valutazioni per portare a casa il risultato migliore possibile, presente in rete da diverso tempo.

Il trading online necessita di una buona conoscenza del mercato, qualcosa che solo esperti del settore riescono ad avere sempre sotto controllo essendo i flussi legati a tanti fattori la cui variabilità è all’ordine del giorno. I mercati sono ancora più difficili da leggere da quando è cominciata la pandemia. Saper interpretare i segnali non basta e un corso di trading online, uno valido presenta costi cospicui, non è spesso sufficiente. Ecco perché avere un broker esperto al proprio servizio è importante. Ancora di più quando si decide di effettuare investimenti con le criptovalute, una formula piuttosto recente dal punto di vista dell’introduzione e che merita, per questo un’attenzione in più.

Particolarmente interessante l’opportunità che presentano alcune piattaforme di utilizzare un conto demo. Che cosa significa? Che si può scegliere di accedere, oltre che a un conto reale a uno demo, appunto, dove si sperimenta senza alcuna conseguenza. Una soluzione adatta non solo a quanti sono poco esperti in trading online ma anche quando i segnali del mercato sono incerti e investire presenta qualche perplessità. Un sistema utile a tutti i livelli.

Criptovalute: come adoperarle?

Cerchiamo di capire, in primo luogo, che cosa sono le criptovalute, in modo da capire come utilizzarle al meglio. La parola criptovaluta significa “valuta nascosta” ed è conosciuta anche come moneta virtuale. La sua caratteristica principale è che non esiste fisicamente ma solo nell’etere, il solo luogo dove può essere scambiata.

Le criptovalute si sono sviluppate in seguito alla diffusione di internet e di tutti i fenomeni ad esso legate. La loro introduzione risale al 2008, con il termine bitcoin citato in un documento da un certo Satoshi Nakamoto (la cui vera identità rimane ancora un mistero). Bisogna aspettare il 2010 per il verificarsi del primo scambio (10.000 bitcoin per due pizze) e da allora il resto è storia. Oggi quei 10.000 bitcoin valgono molto di più di due pizze e sono sempre più numerosi i servizi e i beni che si possono acquistare con le criptovalute. Non è un caso se del resto PayPal UK ha ammesso all’interno delle sue transazioni le criptovalute.

Avere accesso a modalità di scambio certificate e di indubbia qualità è estremamente importante. Il trading online è il modo ideale dal momento che si tratta di una forma di investimento sicura e tracciata nonché online, compatibile al 100%, quindi, con il sistema delle criptovalute.

Attualmente la maggior parte delle piattaforme di trading, è bene segnalarlo, permettono di investire le valute virtuali secondo il sistema CFD. Che cosa significa? CFD sta per Contract For Difference, ovvero “contratto per differenza” e rappresenta uno strumento di negoziazione che replica l’andamento delle azioni, più che il loro valore reale. È, quindi, più rischioso investire in CFD che direttamente in azioni, non a caso è consentito utilizzare solo quanto la persona può permettersi di perdere. Un motivo in più per prestare attenzione ai servizi offerti dalla piattaforma, come il social trading di cui parliamo nel prossimo paragrafo.

Social trading: uno strumento da non sottovalutare

Il social trading è un servizio proposto da diverse piattaforme che permette di entrare in contatto secondo la modalità social con le altre persone che investono per confrontarsi attivamente con esse. Alcuni software consentono inoltre il copy trading, ovvero l’opportunità di copiare la strategia di esperti, collegati via social, non solo del proprio Paese di appartenenza. Un fattore di non scarsa rilevanza, considerando anche l’opportunità di avere a disposizione il conto demo con cui verificare l’effettiva efficacia delle mosse del trader (sulla carta maggiormente capace) prima di impegnarsi fattivamente sulla scia dei passi da lui tracciati.

Il social trading è uno strumento che permette di ovviare alla necessità di conoscere il mercato a livello internazionale, in maniera più dinamica ed efficace di qualsiasi corso online, essendo un sistema estremamente concreto e fondato sull’attività pratica di trading. Ecco perché è molto utile e non va sottovalutato.

Un’ultima annotazione rispetto all’opportunità di investire tramite le criptovalute. È importante prestare un’attenzione speciale al loro valore reale che, come quello di tutte le monete, è variabile. Consultare gli aggiornamenti su questo tema è fondamentale e consente di trovare il giusto bilanciamento. Il momento di investire, quindi, non è legato solo all’andamento di azioni e CFD ma alla stessa criptovaluta. Un motivo per cui il confronto con altri trader può rivelarsi davvero quella carta in più da tirare fuori dal cilindro. Per rendere il TOL quanto mai interessante e conveniente.

