Nel tratto di costa più suggestivo della Sardegna meridionale prende forma un nuovo modello di tutela e valorizzazione del mare: è l’Area Marina Protetta Capo Spartivento, istituita nel 2023 tra le acque cristalline di Chia e un patrimonio naturalistico di straordinario valore, ricomprende solo le acque territoriali afferenti al comune di Domus de Maria.

Un progetto strategico che guarda al futuro, con l’obiettivo di proteggere un ecosistema marino tra i più ricchi del Mediterraneo e, allo stesso tempo, promuovere uno sviluppo sostenibile capace di coniugare ambiente, economia e identità locale.

UN PATRIMONIO NATURALE UNICO

L’Area Marina Protetta si estende per circa 3.700 ettari di mare e oltre 10 chilometri di costa, includendo habitat di grande pregio come le praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Un ambiente ricco di biodiversità che ospita specie protette e comunità ittiche di elevato interesse scientifico, inserendosi in un contesto naturale di straordinaria bellezza. Qui il mare incontra sistemi costieri delicati e preziosi: dune, stagni e zone umide che dialogano tra loro in un equilibrio dinamico, creando un paesaggio unico nel suo genere.

Questo patrimonio rappresenta non solo un valore ambientale, ma anche un elemento identitario per il territorio, capace di raccontare la storia e la relazione profonda tra la comunità e il mare.

TUTELA E SVILUPPO SOSTENIBILE

L’istituzione dell’Area Marina Protetta rappresenta un passaggio fondamentale per Domus de Maria, che rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali.

“L’Area Marina Protetta Capo Spartivento è un investimento sul futuro del nostro territorio: tutela dell’ambiente, valorizzazione delle risorse naturali e nuove opportunità di lavoro per la comunità”, sottolinea la sindaca Maria Concetta Spada.

L’obiettivo è preservare il capitale naturale, migliorare la qualità degli habitat e regolamentare le attività umane in modo responsabile, promuovendo una fruizione consapevole del mare. La gestione dell’area si basa su un equilibrio tra protezione e utilizzo sostenibile, capace di garantire benefici concreti sia per l’ambiente sia per l’economia locale.

In questo senso, l’Area Marina Protetta diventa uno strumento strategico per orientare lo sviluppo verso modelli più sostenibili, in grado di valorizzare il territorio senza comprometterne le risorse.

UN LABORATORIO DI CONOSCENZA

L’Area Marina Protetta si configura come un vero e proprio laboratorio di innovazione e ricerca, aperto al contributo di istituzioni, enti scientifici e operatori del territorio.

Tra le attività avviate: monitoraggio ambientale, educazione alla sostenibilità e coinvolgimento della comunità locale, con l’obiettivo di costruire una cultura condivisa della tutela del mare.

Particolare attenzione è dedicata anche alla collaborazione con università e centri di ricerca, con l’obiettivo di sviluppare progetti scientifici in grado di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale e contribuire alla sua conservazione.

IL RUOLO DEL TERRITORIO

Grande attenzione è dedicata anche alle attività economiche locali, in particolare pesca e turismo, con l’obiettivo di sviluppare un modello equilibrato che valorizzi le competenze e le tradizioni del territorio nel rispetto degli ecosistemi.

L’Area Marina Protetta Capo Spartivento entra così a far parte del sistema nazionale delle aree marine protette, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità e rafforzando il ruolo della Sardegna come punto di riferimento per la tutela del mare.

In questo contesto, la partecipazione della comunità locale assume un ruolo centrale: operatori, cittadini e istituzioni sono chiamati a contribuire attivamente alla tutela e alla valorizzazione dell’area, in un percorso condiviso di crescita e responsabilità.

UNO SGUARDO AL FUTURO

L’Area Marina Protetta Capo Spartivento si inserisce nel sistema nazionale delle aree marine protette, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità su scala più ampia e rafforzando il ruolo della Sardegna come punto di riferimento per la tutela del mare.

Un progetto che guarda alle nuove generazioni, con l’intento di trasmettere una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Domus de Maria si conferma protagonista di un percorso di crescita fondato sulla qualità e sulla valorizzazione del proprio patrimonio naturale, offrendo un esempio concreto di sviluppo responsabile.

L’Area Marina Protetta Capo Spartivento rappresenta un’opportunità: per il territorio, per la comunità e per tutti coloro che scelgono di vivere e scoprire questo angolo di Sardegna.

BOX INFORMATIVO

Area Marina Protetta Capo Spartivento

Domus de Maria – Chia

Superficie: circa 3.700 ettari di mare

Costa tutelata: oltre 10 km

Habitat: praterie di Posidonia, ecosistemi costieri, dune e zone umide

Obiettivi: tutela della biodiversità, sviluppo sostenibile, educazione ambientale

Ulteriori informazioni su: https://www.ampcapospartivento.it/

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