Spaccata nello studio Radiologico Urigo a Sassari. Una persona, di notte nei giorni scorsi,ha aperto l'ingresso posteriore, nel centro commerciale di via Romita a Luna e Sole, e ha sottratto circa 300 euro di fondo cassa.

«Ha portato via anche la valvola di un apparecchio radiologico con la base in rame - dichiara il titolare, Vittorio Urigo - Si trattava più che altro di un ricordo».

Sull'episodio indaga la polizia di Stato che si è avvalsa del supporto della Scientifica. «Di sicuro il ladro sapeva dove andare. Ha fatto tutto nel giro di sei minuti». Ora il dottor Urigo piazzerà un allarme sonoro che funga da deterrente, anche se l'autore del furto, per quanto avesse il volto celato, non ha mostrato preoccupazione per l'eventualità di essere riconosciuto.

È stato infatti ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e ha compiuto l'azione quando le luci del centro commerciale erano ancora tutte accese.



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