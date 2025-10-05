Dal 10 al 12 ottobre 2025 la Fiera Internazionale della Sardegna si prepara ad accogliere la Cagliari Tattoo Convention, l’evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati e che torna quest’anno con la sua 15ª edizione.

Un appuntamento che va oltre il tatuaggio, capace di trasformare la città in un palcoscenico internazionale dedicato all’arte sulla pelle, alla musica e alla cultura contemporanea. Tantissimi tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero si daranno appuntamento nei padiglioni della Fiera, dove il pubblico potrà assistere dal vivo alla creazione di opere uniche e immergersi in un’atmosfera vibrante e cosmopolita.

Non solo tattoo: musica, food e spettacoli

La Tattoo Convention è un’esperienza completa: accanto alle postazioni dei tatuatori, infatti, troveranno spazio DJ set, spettacoli live e street food da ogni parte del mondo, per un viaggio sensoriale che unisce tradizione e modernità.

Orari di apertura

Venerdì 10 ottobre → 15:00 – 22:00 + After Party dalle 22 a tarda notte

Sabato 11 ottobre → 12:00 – 22:00 + After Party dalle 22 a tarda notte

Domenica 12 ottobre → 12:00 – 24:00 con DJ set fino a mezzanotte

L’ingresso alla Convention è gratuito con registrazione obbligatoria su www.cagliaritattooconvention.it

(posti limitati fino a esaurimento).

After Party: quando la notte prende vita

Dopo la chiusura dei padiglioni, la festa continua all’Opera Music Forum, con due serate pensate per trasformare la Tattoo Convention in un vero festival musicale:

  • Venerdì 10 ottobre – HARDSTATION XXL

Per la prima volta in Sardegna, un evento interamente dedicato all’Hard Techno, con un cast eccezionale di DJ che trasformeranno la Fiera in un tempio elettronico.

  • Sabato 11 ottobre – ZONA x PAPA V

L’appuntamento urban più atteso: Papa V come special guest, i DJ Spoli e Marco 4M in consolle e un corpo di ballerini pronti a infiammare la notte con energia e street vibes.

Gli After Party hanno un biglietto dedicato al costo di 15 € + d.p., garanzia di un livello artistico e scenografico senza precedenti.

Un evento per tutti

Alla Cagliari Tattoo Convention i bambini sono i benvenuti: l’evento è aperto a famiglie e curiosi di tutte le età. Alcune regole da ricordare: non è consentito introdurre cibo e bevande dall’esterno, l’ingresso è gestito tramite QR code di registrazione e non è previsto il reingresso una volta usciti.

Con la Cagliari Tattoo Convention 2025, la Fiera si conferma ancora una volta il cuore pulsante degli eventi in Sardegna: tre giorni in cui arte, musica e spettacolo si incontrano per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Info e registrazioni:

www.cagliaritattooconvention.it

