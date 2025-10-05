Dal 10 al 12 ottobre 2025 la Fiera Internazionale della Sardegna si prepara ad accogliere la Cagliari Tattoo Convention, l’evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati e che torna quest’anno con la sua 15ª edizione.

Un appuntamento che va oltre il tatuaggio, capace di trasformare la città in un palcoscenico internazionale dedicato all’arte sulla pelle, alla musica e alla cultura contemporanea. Tantissimi tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero si daranno appuntamento nei padiglioni della Fiera, dove il pubblico potrà assistere dal vivo alla creazione di opere uniche e immergersi in un’atmosfera vibrante e cosmopolita.

Non solo tattoo: musica, food e spettacoli

La Tattoo Convention è un’esperienza completa: accanto alle postazioni dei tatuatori, infatti, troveranno spazio DJ set, spettacoli live e street food da ogni parte del mondo, per un viaggio sensoriale che unisce tradizione e modernità.

Orari di apertura

Venerdì 10 ottobre → 15:00 – 22:00 + After Party dalle 22 a tarda notte

Sabato 11 ottobre → 12:00 – 22:00 + After Party dalle 22 a tarda notte

Domenica 12 ottobre → 12:00 – 24:00 con DJ set fino a mezzanotte

L’ingresso alla Convention è gratuito con registrazione obbligatoria su www.cagliaritattooconvention.it

(posti limitati fino a esaurimento).

After Party: quando la notte prende vita

Dopo la chiusura dei padiglioni, la festa continua all’Opera Music Forum, con due serate pensate per trasformare la Tattoo Convention in un vero festival musicale:

Venerdì 10 ottobre – HARDSTATION XXL

Per la prima volta in Sardegna, un evento interamente dedicato all’Hard Techno, con un cast eccezionale di DJ che trasformeranno la Fiera in un tempio elettronico.

Sabato 11 ottobre – ZONA x PAPA V

L’appuntamento urban più atteso: Papa V come special guest, i DJ Spoli e Marco 4M in consolle e un corpo di ballerini pronti a infiammare la notte con energia e street vibes.

Gli After Party hanno un biglietto dedicato al costo di 15 € + d.p., garanzia di un livello artistico e scenografico senza precedenti.

Un evento per tutti

Alla Cagliari Tattoo Convention i bambini sono i benvenuti: l’evento è aperto a famiglie e curiosi di tutte le età. Alcune regole da ricordare: non è consentito introdurre cibo e bevande dall’esterno, l’ingresso è gestito tramite QR code di registrazione e non è previsto il reingresso una volta usciti.

Con la Cagliari Tattoo Convention 2025, la Fiera si conferma ancora una volta il cuore pulsante degli eventi in Sardegna: tre giorni in cui arte, musica e spettacolo si incontrano per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Info e registrazioni:

www.cagliaritattooconvention.it

© Riproduzione riservata