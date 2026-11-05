Il ciclone investe Gallura e Baronia 

Il record è stato a Golfo Aranci dove la perturbazione che ha attraversato la Sardegna, scaricando però gran parte della pioggia in mare, ha fatto registrare 173 millimetri d’acqua caduti in poche ore. Nel centro gallurese si sono registrati allagamenti (nella foto) e numerosi interventi dei vigili del fuoco che hanno salvato un centenario, ospite della casa di riposo. Danni ingenti anche a Siniscola, in particolare nelle zone di campagna, dove una famiglia con due bimbi piccoli è rimasta isolata. A Porto Ainu messo in salvo un automobilista che era rimasto intrappolato nella vettura a causa della strada allagata.

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