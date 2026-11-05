SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Maltempo
06 novembre 2026 alle 00:26

Il ciclone investe Gallura e Baronia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il record è stato a Golfo Aranci dove la perturbazione che ha attraversato la Sardegna, scaricando però gran parte della pioggia in mare, ha fatto registrare 173 millimetri d’acqua caduti in poche ore. Nel centro gallurese si sono registrati allagamenti (nella foto) e numerosi interventi dei vigili del fuoco che hanno salvato un centenario, ospite della casa di riposo. Danni ingenti anche a Siniscola, in particolare nelle zone di campagna, dove una famiglia con due bimbi piccoli è rimasta isolata. A Porto Ainu messo in salvo un automobilista che era rimasto intrappolato nella vettura a causa della strada allagata.

a pagina 7

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia