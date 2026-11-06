Ariete - Un risultato arriva proprio quando stavate per perdere fiducia. Festeggiate il passo avanti e siate felici.

Toro - Controllate agenda e scadenze: una dimenticanza rischia di crearvi qualche fastidio. Bastano pochi minuti.

Gemelli - Una persona interessante entra nella vostra cerchia. Lasciate che la conoscenza proceda senza aspettative.

Cancro - La casa reclama un cambiamento. Spostare, riordinare o rinnovare qualcosa vi farà sentire meglio.

Leone - Oggi siete voi a dover fare il primo passo. Una telefonata può sbloccare una situazione ferma.

Vergine - Un acquisto impulsivo può aspettare. Chiedetevi se quella necessità sarà ancora tale tra qualche giorno.

Bilancia - Un complimento vi sorprende. Accoglietelo: qualcuno vede qualità che forse date per scontate.

Scorpione - Una serata diversa dal solito potrebbe rivelarsi proprio ciò che vi serve. Non cercate motivi per rinunciare.

Sagittario - Il fine settimana si avvicina e cresce la voglia di libertà. Organizzate qualcosa che vi faccia cambiare aria.

Capricorno - Una questione burocratica si sblocca. Conservate documenti e informazioni: potrebbero servirvi ancora.

Acquario - Un’idea vi viene mentre fate tutt’altro. Prendetene nota subito: potrebbe meritare attenzione a breve.

Pesci - Un messaggio illumina la giornata. Rispondere con altrettanta sincerità renderà speciale questo scambio.

© Riproduzione riservata