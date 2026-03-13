È stato pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Cagliari l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi destinati ai privati che intendono effettuare interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. A informare cittadini e potenziali interessati è la società Ecoshardana Srl, realtà operativa nel settore della rimozione e gestione dell’amianto su tutto il territorio regionale.

La Determinazione n. 2240/2025 della Città Metropolitana di Cagliari ha approvato un bando pubblico a sportello finalizzato a sostenere economicamente gli interventi di bonifica in edifici privati e in strutture private adibite a uso pubblico situate nel territorio della Città Metropolitana.

Per quanto riguarda gli edifici privati, il contributo copre il 60 per cento delle spese ammissibili fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Nel caso di strutture private adibite a uso pubblico, come scuole, strutture per anziani o per persone con disabilità ed edifici religiosi, la copertura può arrivare fino al 90 per cento delle spese sostenute, con un tetto massimo stimato di 12.000 euro lordi.

Le spese ammesse riguardano interventi di rimozione, incapsulamento, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto presso impianti autorizzati. Fino al 30 per cento del contributo può inoltre coprire costi relativi alla progettazione, alla sicurezza in cantiere e all’installazione dei ponteggi. È previsto anche un sostegno per eventuali opere di ricopertura o di ripristino delle superfici.

Il testo completo dell’avviso pubblico e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito della Città Metropolitana di Cagliari al seguente indirizzo:

https://cittametropolitanacagliari.it/portale/page/it/avviso_pubblico_per_lerogazione_di_contributi_a_beneficio_dei_privati_per_interventi_di_bonifica_di_manufatti_contenenti_amianto_it_1?contentId=NVT31152

La presenza di amianto negli edifici rappresenta ancora oggi una criticità diffusa, soprattutto nelle coperture e nei manufatti realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta. Con il passare del tempo il deterioramento dei materiali può comportare il rilascio di fibre potenzialmente nocive per la salute. Interventi di bonifica eseguiti da imprese specializzate consentono di eliminare il rischio e di ripristinare condizioni di sicurezza per abitazioni e strutture frequentate quotidianamente da cittadini e lavoratori.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata della Città Metropolitana di Cagliari. Per accedere alla procedura è necessario disporre di un’identità digitale, come SPID, CIE oppure EIDAS per i cittadini stranieri. Il bando è a sportello aperto e resterà attivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, Ecoshardana è una società specializzata nella rimozione dell’amianto e nella gestione delle relative pratiche tecniche e amministrative. L’azienda è in grado di seguire l’intero iter operativo, dalla fase documentale alla rimozione del materiale fino alla ricopertura delle superfici, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze del committente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ecoshardana.it.

È inoltre possibile contattare l’azienda al numero 324.8481601 oppure scrivere all’indirizzo email info@ecoshardana.it.

Per richiedere un preventivo è utile indicare il nome e cognome dell’intestatario dell’offerta, un recapito telefonico, l’indirizzo completo dell’immobile interessato, alcune fotografie del manufatto contenente amianto con le relative misure e un indirizzo email di contatto. Il preventivo personalizzato verrà inviato nel minor tempo possibile.

Informazione promozionale a cura di Ecoshardana

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