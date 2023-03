Le Antiche Terme di Sardara sono il primo complesso termale della Sardegna, in cui vivere l’esperienza di salute e benessere naturale sull'isola, ogni giorno e tutto l'anno.

Le Terme

Il complesso termale è un luogo storico dell'isola, immerso nella natura che regala una esperienza unica lontano dalla frenesia quotidiana.

Alle Antiche Terme i clienti possono scegliere il soggiorno in una delle 77 camere, tra cui anche la nuova Suite con Jacuzzi privata, e per le famiglie anche le spaziose camere triple o quadruple.

Il parco naturale di otto ettari è il fiore all'occhiello della struttura, al cui interno è attivo il Percorso Vita, trekking di relax. Il ristorante con 250 coperti offre ogni giorno una gustosa cucina. Sala fitness, il thermarium e le due piscine termali offrono relax a corpo e mente. I molteplici trattamenti benessere, dall’estetica al riequilibrio psicofisico sono godibili tutto l'anno.

Per il favorevole clima di tranquillità, è sede adatta anche per meeting aziendali e corsi di formazione e team holding grazie a una ampia e moderna sala che può ospitare una platea fino a 200 persone.

Di particolare rilevanza per scegliere le Antiche Terme: l’attenzione ai dettagli e alle esigenze degli ospiti dell'intero staff delle Terme che rende l'ospitalità estremamente accogliente e confortevole. Il centro termale è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la Fangobalneoterapia e le cure inalatorie. La struttura termale accoglie ogni anno migliaia di utenti che effettuano i cicli di cure da pendolari o soggiornando in albergo.



Le proposte benessere

Il ventaglio di offerte è ampio, utile a soddisfare ogni desiderio. Una struttura dalle grandi possibilità, le Antiche Terme di Sardara: qui è possibile godere dei servizi sia in giornata che dei tanti pacchetti soggiorno.

Tra le proposte benessere più gettonate si ricordano: la formula One Day, alla quale si possono abbinare i trattamenti del Centro Benessere così da rendere ancora più speciale la giornata alle Terme. Molto apprezzato anche il Bagno sotto le Stelle, con accesso disponibile dal venerdì al lunedì dalle 22 alle 24, per donare magia alla serata la magia. A queste opzioni si aggiungono quelle dedicate a momenti particolari come: l'addio al nubilato, le offerte di Pasqua, i ponti del 25 Aprile o del 1°Maggio. Impossibile perdere l'occasione di ritagliarsi un piacevole attimo di benessere e relax. Ogni offerta, dal week end ai soggiorni infrasettimanali, è valida tutto l'anno. Il sito web www.termedisardara.it è sempre aggiornato con tutte le informazioni e le ultime proposte benessere.

