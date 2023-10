Dopo il grande successo riscosso al Centro Commerciale I Fenicotteri, «Week end Party», il fine settimana dedicato a grandi e bambini amanti della radio, della musica e del divertimento, approda anche al Centro Commerciale Olbia Mare, il mall già parte di “Gallerie Sardegna”, l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti dalla società internazionale di soluzioni immobiliari, Nhood, nell’Isola.

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 15:00 e per tutta la serata, il Centro Commerciale Olbia Mare sarà palcoscenico di un ricco programma di animazione realizzato in collaborazione con Radiolina.

Sabato 28 ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, sarà possibile assistere a una diretta di Radiolina direttamente dal Centro Commerciale Olbia Mare, mentre alle 17:15 ci sarà “Il Gioco dei Paccheri” un divertentissimo gioco a premi condotto da Alessandro Onnis e Beppe Salmetti.

Domenica 29 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00, sarà il momento di una serata ricca di musica e divertimento con animazione, baby dance, foto ricordo e tantissimi gadget in omaggio a tutti i visitatori.

Una due giorni di festa, per stare bene insieme, in linea con gli obiettivi che animano tutti i Centri gestiti da Nhood, operatore da sempre attento a creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza si fondono, per allietare il fine settimana di tutti i cittadini.

"Il fine settimana è il momento del riposo e del piacere di ritrovarsi. Anche noi, come gestori, vogliamo dare un po’ di quel sapore di casa ai nostri visitatori, e più in generale a tutti i cittadini, offrendo una pausa di relax e divertimento in mezzo ai mille impegni quotidiani. Anche nei nostri centri in Sardegna, noi di Nhood siamo ogni giorno in prima linea nell’animare i nostri spazi, veri “luoghi di vita”, in cui tutte e tutti si possano divertire e condividere un clima di felicità e benessere.” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna, “Gallerie Sardegna” (Olbia Mare – Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari).

Per maggiori informazioni e programma dettagliato: www.centroolbiamare.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobiliare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

