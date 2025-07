Come in un girone dantesco: chi entra a Cagliari (e la attraversa) è costretto tutti i giorni ad abbandonare ogni speranza. Impossibile fare calcoli, la puntualità è un terno al lotto. Tutti gli ingressi al capoluogo – viale Marconi, viale Poetto, 554, 131, 130, 195 – sono intasati e basta un banale incidente per gettare nello sconforto gli automobilisti.

alle pagine 2, 3