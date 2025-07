Clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto 2007. Nel corso dell’incidente probatorio, i periti incaricati dal Tribunale hanno trovato in un tampone orale, mai analizzato in 18 anni, tracce di un uomo ignoto: non sono del nuovo indagato Andrea Sempio né del condannato in via definitiva per l’omicidio, Alberto Stasi. Di fatto, c’erano «più persone sulla scena del crimine».

