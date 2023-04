Arriva un primo accordo per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Dopo le bufere che hanno coinvolto i due, tra malumori legati alle loro nuove fiamme e alla gestione del loro patrimonio, una decisione (seppur provvisoria). Alla showgirl e conduttrice televisiva andranno la villa dell’Eur e un assegno mensile di 12.500 euro, per il mantenimento dei tre figli. Per i ragazzi è stato stabilito un affidamento condiviso, anche se continuano a vivere con la madre.

Non è stato previsto invece un assegno per la Basi, visto che i suoi legali non ne hanno fatto richiesta. Da marzo gli avvocati della ex coppia hanno smesso di trattare: le decisioni sulla separazione sono riposte nelle man dei giudici.

