Niente fiori d’arancio per Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Le nozze, tanto desiderate dall’ex capitano della Roma, sarebbero state frenate dall’accordo per la separazione con la showgirl e conduttrice Ilary Blasi, ancora non pervenuto. Dunque il fatidico “sì” potrebbe farsi attendere ancora a lungo. A rivelarlo le pagine del settimanale “Nuovo”, che raccontano del sogno infranto del Pupone, alle prese con tribunali e avvocati per la divisione del patrimonio e il mantenimento dei tre figli, Chanel, Christian e Isobel.

Se Ia biondissima Ilary avesse firmato un accordo di separazione consensuale, Totti e la Bocchi avrebbero potuto coronare il loro sogno d’amore. Ma gli accordi non sono stati trovati e, se le parti non chiederanno un rinvio, i due si troveranno nuovamente in aula il 14 marzo. E se Totti piange sul matrimonio andato in fumo, la Blasi continua a vivere alla luce del sole la sua relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, che in queste ore si trova a Roma per un weekend romantico con la conduttrice televisiva.

