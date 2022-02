Fiocco rosa per Levante. La cantante di Caltagirone – vero nome Claudia Lagona, 34 anni – è diventata mamma di una bimba avuta dal compagno Pietro Palumbo. La piccola, nata a Milano, è stata chiamata Alma Futura. “Anima gentile – la definisce in un messaggio sui social - che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata".

Sembrano lontane adesso tutte le paure che aveva espresso nei mesi scorsi quando aveva annunciato la gravidanza: “Mi sento sempre figlia – aveva detto - Non ho cercato di diventare madre e ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese". Fra i timori, anche quello di non poter continuare il suo lavoro col pancione, in realtà “ho saltato su e giù dal palco fino a qualche mese fa”.

In passato, Levante è stata sposata con Simone Cogo, dal quale si è poi separata, e ha avuto una relazione col cantautore Diodato.

