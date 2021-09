Ha deciso di dare la notizia ora che è già incinta di cinque mesi, ancora una volta gelosissima della sua sfera privata.

Levante, al secolo Claudia Lagona, ha annunciato su Instagram di aspettare una bimba. Lo ha fatto con una lunga lettera dedicata proprio alla piccola in arrivo.

“Giugno è iniziato nel caos – scrive la cantante, 34 anni, di Caltagirone - così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia”.

Quindi il racconto di un’estate di live e brividi “a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico”. E “ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

La cantautrice è legata da un paio d’anni all’avvocato siciliano Pietro Palumbo. Alle spalle un matrimonio finito molto presto, quello con Simone Cogo, in arte Bob Cornelius Rifo, musicista, dj e produttore di The Bloody Beetroots. Poi una relazione con il collega Diodato, con cui adesso è in ottimi rapporti di amicizia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata