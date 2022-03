Ilary Blasi rompe il silenzio sulla presunta rottura con il marito Francesco Totti, un gossip che aveva tenuto banco per giorni ma che la conduttrice definisce completamente campato in aria.

In queste settimane al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, ne ha parlato con l'ex collega “letterina” Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”.

“Sinceramente, noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno – ha detto – se non ai nostri figli che sono grandi e ci hanno chiesto cosa stesse succedendo. Mi ha chiamato anche mia madre chiedendomi cosa stesse accadendo: le ho spiegato che si trattava della solita fake news, è stato tutto schifoso”.

Alle maldicenze, ha aggiunto, si sono “abituati” ma c’è un particolare dettaglio che ha fatto molto male, ossia la foto allo stadio con Totti e poche file più su la presunta amante Noemi: “Quella foto allo stadio ci ha dato la certezza come tutto abbia fatto parte di un disegno studiato. L’immagine fatta così, allo stadio, che vuol dire tutto e nulla… La foto è stata scattata il 5 febbraio, la notizia esce il 21, ovvero 15 giorni dopo. Hanno soltanto questa foto allo stadio sulla presunta amante da mesi? E poi ancora, mio marito si porta allo stadio l’amante con mio figlio Christian, perché allo stadio ci va anche lui?”.

Dopo ore convulse in cui sono stati pubblicati sempre più dettagli sulla rottura è arrivato il messaggio su Instagram del Capitano: una smentita che “hanno detto fosse debole. A noi sono sembrate deboli solo le loro illazioni”.

“Sono vent’anni che sto con mio marito. Non ci sono cascata a 20 anni, ci casco ora?”, chiede Blasi. Ammettendo però che una crisi c’è stata, ossia quando Totti ha lasciato il calcio: “E’ l’unica crisi che ricordo e che si è riversata anche sulla coppia ma è stato normale. Me l'aspettavo. È chiaro che non si è mai pronti, ma un po’ in quel caso io lo ero”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata