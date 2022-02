Si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di una crisi profonda tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia di ferro del calcio sposata da 17 anni.

Gli indizi social non mancano: quando a settembre l’ex giocatore ha festeggiato i suoi 45 anni, la moglie non era al suo fianco. Nessuno dei due pubblica più da mesi, come invece facevano spesso in passato, foto e video insieme, molte volte anche ironici e divertenti, per prendersi reciprocamente in giro.

Ora una nuova puntata, pochi giorni fa. Tutta la famiglia è andata in gita a Castel Gandolfo e tra i due ci sarebbe stato un litigio furioso. Lei di recente aveva detto nel corso di un’intervista: “Voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”.

I Totti hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

