Fedez torna sui social e rompe il silenzio durato giorni e che ha suscitato grande preoccupazione per la sua salute da parte dei fan. Con una serie di “storie” su Instagram spiega innanzitutto di non aver gradito la diffusione di notizie sulla sua famiglia «che non corrispondono al vero».

Poi spiega cosa gli è accaduto: «Quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas, per quanto privilegiato io possa essere, è stato un evento traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale affidandomi solo a psicofarmaci fino a trovarne uno che in realtà non era indicato per me».

Gli è stato prescritto un antidepressivo «molto forte, che mi ha cambiato, mi ha agitato e mi ha dato degli effetti collaterali fino al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca». Quindi l’interruzione, senza scalarlo, «e mi ha causato il cosiddetto effetto rebound: annebbiamento a livello cognitivo, spasmi muscolari alla gambe, vertigini, mal di testa. Non sono ancora al 100 per cento ma giorno dopo giorno miglioro».

In questo periodo, dice ancora Fedez tra le lacrime, «ho capito quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie, l’unica che mi è stata a fianco e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta mediatica immeritata». Infine un invito: «Prendetevi cura della vostra salute mentale, se non lo farete saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate».

