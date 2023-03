La seconda stagione della serie tv “The Ferragnez” che racconta la loro vita non è ancora uscita ma i fan (e gli hater) continuano a vivere – come in un racconto a puntate – tutte le news sulla loro love story. Per Chiara Ferragni e suo marito Fedez questo non è proprio un bel periodo e, dopo il “tornado-Sanremo” che ha minato le basi del loro rapporto con i vari “fuori programma” del rapper in mondovisione, ora nella loro casa a Citylife (Milano) ci sarebbe aria di divorzio.

A mettere il dito nella piaga ci pensa l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che sui suoi canali Telegram ha scucito qualche indiscrezione sui due: «Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in alcuni suoi post, sintomo dovuto probabilmente ad un disturbo depressivo dato dalle pressioni sentimentali che sta subendo».

E crescono anche gli interrogativi sulla chiusura della serie tv – prodotta da Amazon e sempre più attesa dai follower – che data la situazione delicata (e ormai alla luce del sole) potrebbe sfumare. «Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi». Ma nelle ultime ore il rapper ha pubblicato una storia che rimescola le carte in tavola per l’ennesima volta. «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto», scrive lui.

