A distanza di quasi due mesi dall’annuncio ufficiale della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti vivono ancora sotto lo stesso tetto.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi e l'ex capitano della Roma hanno deciso di continuare a condividere la loro megavilla da oltre mille metri quadri all’Eur. Almeno finché resteranno formalmente marito e moglie.

Dal punto di vista giudiziario, che tipo di separazione sarà la loro è tutto da vedere: potranno optare per il divorzio consensuale, nel qual caso la trattativa potrebbe chiudersi in qualche settimana, oppure arrivare in tribunale per spartirsi il patrimonio. In tal caso potrebbero passare anni.

In attesa di capire quale sarà la strategia legale – lei intanto ha scelto l’avvocato Alessandro Simeone, lui lo storico legale Antonio Conte e la famosa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace – resta sospesa la presunta intervista esclusiva dell’ex Letterina alla collega Silvia Toffanin a Verissimo.

Una conversazione a dir poco incendiaria nella quale Blasi sarebbe pronta a parlare del tradimento di Totti con Noemi Bocchi, con dovizia di particolari, e ad accusarlo della fine del loro matrimonio.

(Unioneonline/D)

