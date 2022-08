Mentre Ilary Blasi si godeva gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia in compagnia dei figli, Francesco Totti è stato nuovamente paparazzato con Noemi Bocchi.

A scovare l’ex capitano giallorosso i fotografi di "Chi”, che l’hanno immortalato sotto casa della donna alle 10.30 del mattino, e dopo che lei era uscita con la figlia con destinazione alcune boutique griffate del centro, forse proprio per sviare l’attenzione dei paparazzi.

Nel servizio sul giornale diretto da Alfonso Signorini si vede Totti raggiungere casa della nuova fiamma intorno alle 21.30 di giovedì 28 luglio in scooter e infilarsi nel cancello che porta a casa di Noemi per restare lì tutta la notte.

Il giorno dopo, intorno alle 10.30, è la Bocchi la prima a varcare il portone di casa per uscirne, sperando forse di riuscire a portar via con sé i fotografi e lasciare così libero Francesco Totti di andare via. Ma i paparazzi sono rimasti e, poco dopo, è stato lo stesso Totti a uscire dal cancello di casa di Noemi, pur con il volto coperto dal casco ma comunque facilmente identificabile.

Ora, il campione si è trasferito a Sabaudia per trascorrere lì le sue vacanze con i figli: con Ilary un veloce saluto e lo scambio delle chiavi di casa. Poco distante, a San Felice Circeo, è stata avvistata Noemi Bocchi. Top secret la villa in cui la donna alloggia e lo stabilimento che frequenta, ma i paparazzi sono tutti sulle sue tracce per tentare di scattare la prima foto della neo-coppia.

