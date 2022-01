Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme.

La fonte è il paparazzo Andrea Franco Alajmo: ospite di Mattino 5, ha detto che "la nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito".

La modella, nata 37 anni fa a Buenos Aires, un paio di giorni fa aveva dato un indizio inequivocabile sulla fine della storia con Antonino Spinalbese, padre della sua bimba di sei mesi Luna Marì. “Sei proprio bravo, vuoi fare lo chef?”, ha chiesto in una storia Instagram al figlio Santiago, avuto da De Martino. E poi: “Ora che mamma è single, almeno c’è un uomo che cucina”.

Ora dunque ci sarebbe il riavvicinamento con il ballerino campano, 32 anni. I due, che si sono sposati nel 2013 e lasciati nel 2017, secondo chi li segue sono (di nuovo) sempre più vicini. E hanno anche dormito più volte sotto lo stesso tetto, trascorrendo interi weekend insieme.

In attesa di nuove prove, l’ipotetico ritorno di fiamma fa già impazzire i fan, che sotto l’ultima foto della showgirl si sono scatenati con commenti in favore della coppia.

(Unioneonline/D)

