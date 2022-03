I follower più attenti sono sicuri: Belen Rodriguez si è ormai lasciata definitivamente alle spalle la relazione con Antonino Spinalbese per riavvicinarsi a Stefano De Martino.

L’indizio? Alcune immagini della modella e showgirl girate sui social, che la ritraggono con quella che sembrerebbe la fede che il ballerino e presentatore le aveva messo al dito il giorno delle loro nozze, nel 2013.

Ma, sempre dai social, arriva un’altra conferma del possibile ritorno di fiamma, da tempo sulla bocca di tutti seguaci della coppia, ma finora mai ufficializzato dai due interessati.

Belen è stata infatti protagonista di uno shooting fotografico tra le vette di Courmayeur per il brand di famiglia. Con lei anche i fratelli Cecilia e Jeremias, lo staff e alcuni amici. E, pare, nella comitiva ci sarebbe stato anche Stefano.

Nelle immagini De Martino non appare mai. Ma allora perché proprio in quei giorni ha pubblicato sui suoi canali social alcuni post sulla neve che paiono proprio essere ambientati a Courmayeur?

Insomma, quanto basta per far lievitare i rumors e sognare tutti i follower che sperano in una definitiva riappacificazione di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano.

(Unioneonline/l.f.)

