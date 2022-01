Che tra i due ci fosse un feeling speciale non era un segreto. E adesso Arisa confessa apertamente che con Vito Coppola, il ballerino con cui ha vinto “Ballando con le stelle”, c’è stato qualcosa di più. Qualcosa che è già finito, in realtà.

Lo ha ammesso senza troppe riserve rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram. “Ma con Vito?”, le hanno chiesto.

“Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me", ha risposto.

"Non sono triste – ha scritto – . Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”.

"Non è morto nessuno – ha concluso –. E ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto”.

Negli ultimi mesi la vita sentimentale di Arisa ha avuto svariati alti e bassi: per un periodo si era anche parlato di un possibile matrimonio con il manager Andrea Di Carlo. Ma i due hanno rotto e le nozze non sono mai state celebrate.

(Unioneonline/D)

