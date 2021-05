Un progetto-pilota per riaprire in sicurezza accompagnato da un innovativo protocollo anti-Covid per i turisti in vista dell’avvio della stagione estiva.

E’ quello attuato dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, che ha scelto di organizzare una serie di voli verso la Germania, per consentire a tutto il team del resort di sottoporsi al vaccino anti-coronavirus. La somministrazione, con siero BionTech-Pfizer, è avvenuta a Monaco di Baviera.

"Una partnership – spiega una nota del Forte Village – che è stata resa possibile grazie all'opportunità di accedere all’estero ad un servizio medico dedicato, che non intacca in nessun modo il quantitativo di vaccini previsto e utilizzato nella campagna su larga scala in cui sono impegnati tutti gli Stati membri dell'Unione Europea”.

Una dipendente sottoposta a vaccino (Foto Ufficio stampa Forte Village)

"Nonostante i mesi di grande incertezza che hanno reso estremamente difficile poter mantenere le posizioni, Forte Village non ha esitato ad affrontare un investimento importante – prosegue l’azienda – mettendo al primo posto e come priorità assoluta la salute del proprio personale, creando le condizioni ideali per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e riservando un'attenzione ancora più elevata nei confronti dei propri ospiti. Un impegno che sottolinea, in un momento che ha messo a dura prova tutto il comparto turistico, la filosofia di costante crescita e visione lungimirante che è sempre stata alla base dell'autorevolezza riconosciuta al Forte Village dal mercato internazionale”.

Come accennato, a questo progetto “si aggiunge l'ulteriore investimento per l'upgrading del protocollo Covid Protection, che per la stagione 2021 prevede, al momento del check in, il test antigenico nasofaringeo ad elevatissima sensibilità e, se necessario, il test molecolare basato sulla RT-PCR (Reverse Transcription-Polimerase Chain Reaction)”.

Infine, “quest’anno il resort si è dotato di un'innovativa strumentazione di monitoraggio, assolutamente non invasiva che permette di valutare il livello di anticorpi protettivi in pochi minuti, dando quindi un'ulteriore tranquillità sia agli ospiti che allo staff”.

