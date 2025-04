La giunta regionale della Sardegna ha rinnovato “Solare” (acronimo di Sostegno Lavoro Regione Sardegna), misura che mira a sostenere tramite incentivi le imprese del settore turistico che assumono lavoratori under 35, disoccupati di lunga durata e donne.

Nei giorni scorsi la giunta Todde ha approvato le procedure amministrative per la pubblicazione dell’Avviso “So.La.Re. – Annualità 2025” destinando un plafond complessivo di 22 milioni di euro, di cui per 16 milioni e 400 mila euro da risorse già allocate nel bilancio dell’Agenzia sarda per le Politiche attive del lavoro (Aspal) e, per 5 milioni e 600 mila euro dal cofinanziamento del Programma regionale Sardegna FSE + 2021-2027 (Fondo sociale europeo).

I contributi – spiega la Regione - sono erogati sotto forma di sovvenzioni parametrate sulle retribuzioni lorde mensili (sulle componenti fisse e invariabili della retribuzione).

«Si tratta – viene sottolineato – di un intervento che già nel 2024 ha avuto riscontri positivi, con 2.090 domande di candidatura per la linea under 35 e 1.948 per la linea over 35. La giunta regionale aveva anche modificato i parametri rispetto alle previsioni iniziali, allargando la platea dei potenziali beneficiari indicando un aiuto individuale che non avrebbe potuto superare i 300 mila euro per le grandi imprese e i 150 mila euro per le microimprese».

