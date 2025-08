Turismo a rilento in Sardegna in questa prima parte di estate 2025.

I dati di luglio indicano un leggero calo, con la stagione al momento “salvata” dai vacanzieri stranieri. Si spera però nella seconda parte d’estate e in particolare in un boom per settembre.

Le vacanze però sono sempre più cari e anche Federalberghi conferma: «Le famiglie spendono meno».

L’articolo completo di Luca Mascia su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata