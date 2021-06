Per il prossimo venerdì 18 giugno è stato indetto uno sciopero di quattro ore del trasporto aereo.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e dall'Ugl trasporto aereo.

Secondo quanto riporta un comunicato, gli operatori si fermeranno dalle 13 alle 17. Si terrà anche un presidio all'aeroporto romano di Fiumicino.

La protesta è stata decisa "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama e Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, RyanAir/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro Paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore".

Ieri mattina l’ultima manifestazione dei lavoratori dell’ex Meridiana all’aeroporto di Olbia, con un sit-in in cui si chiedeva a governo e Regione di lavorare per la proroga della cassa integrazione fino alla fine del 2021.

Anche la situazione dei dipendenti dell’ex compagnia di bandiera è drammatica, dopo che la società ha fatto sapere di non essere in grado di pagare metà stipendi del mese di maggio (l’altra metà è già stata erogata) in quanto non sono ancora arrivati i 100 milioni stanziati dal governo col decreto Sostegni bis.

(Unioneonline/F)

