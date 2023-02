Ufficializzato il piano voli su Alghero da parte di Ita Airways, è arrivata la brutta sorpresa: il primo per Linate, da domani, è schedulato alle 8.55, mentre fino ad oggi era alle 7. Un orario che non consente di raggiungere il centro di Milano prima di metà mattina. Il rientro decolla invece alle 19. Orari che, per molti sardi, non permetteranno di partire e tornare in giornata, segnala Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil: «Per qualsiasi impegno di lavoro o visita medica bisognerà iniziare il viaggio con un giorno d'anticipo, in molti casi sarà obbligatorio passare una notte in albergo. È inaccettabile».

Le regole sulla continuità fissate dalla Regione stabiliscono, fra le varie condizioni, le fasce orarie che lo compagnie devono rispettare: di mattina il primo decollo dall'Isola deve essere programmato tra le 6 e le 8.30.

Ma non sono gli unici nodi del nuovo bando che inizia formalmente domani.

