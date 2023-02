«Gli oneri di servizio pubblico non sono la strada giusta per garantire i collegamenti in Sardegna: sono uno spreco di soldi. Se eliminate questi limiti noi possiamo crescere del 50%, come in Sicilia».

L’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson sceglie l’Isola per lanciare la sua proposta: riutilizzando i fondi spesi per la continuità e eliminando la tassa addizionale per i Comuni la compagnia low cost puó far crescere il traffico aereo portando in Sardegna due milioni di passeggeri in più.

Oggi la compagnia ha annunciato il proprio operativo da Cagliari per l’estate 2023, che prevede maggiori frequenze su 10 rotte e due nuove tratte che collegano l’aeroporto di Elmas a Goteborg e Genova. Diventano così 39 le rotte garantite dalla low cost sull’aeroporto cagliaritano.

