"Ci sono importanti novità in merito al collegamento marittimo Civitavecchia- Arbatax- Cagliari. Per garantire la tratta il ministero dei Trasporti avrebbe avviato una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, per assicurare il servizio per la durata di sei mesi nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2021 in regime di continuità territoriale".

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, in merito allo stop dello scalo ogliastrino.

"Questa soluzione 'ponte' arriva a seguito della recente gara (scaduta lo scorso 20 aprile) per il servizio di continuità marittima per i prossimi 5 anni, non andata purtroppo a buon fine - ha aggiunto -. Auspichiamo che questa sia una soluzione temporanea, ma efficace, che il quadro normativo complesso sembra permettere, per garantire nell'immediato il diritto alla mobilità degli ogliastrini e dei turisti, in attesa della nuova procedura per l'affidamento definitivo della tratta in regime di continuità territoriale".

Sempre oggi il consigliere regionale del Pd e sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, ha scritto al ministro dei Trasporti Enrico Giovannini per chiedere che "il diritto alla mobilità sia riconosciuto per il territorio dell'Ogliastra".

Pur plaudendo alla nuova iniziativa del Mit, Corrias chiede al ministro "di voler intervenire perché la soluzione da temporanea diventi definitiva, e venga individuato un percorso certo per assicurare senza scadenze a tutti i sardi le stesse opportunità e gli stessi diritti alla mobilità di tutti i cittadini italiani".

