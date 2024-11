Si sono contraddistinte nei loro campi grazie alla loro professionalità, alle loro grandi capacità e alle loro esperienze dando lustro alla Sardegna in Italia e nel mondo.

Sono le Feminas 2024 che saranno premiate martedì 26 novembre a Cagliari (Teatro Palazzo Doglio) dalle 9.30. Sono “Storie di Donne che nutrono il mondo” per il premio di Donne Coldiretti Sardegna, diventato ormai un appuntamento consolidato dal 2016.

Il premio è assegnato dalle donne per le donne e anche per l’edizione 2024 sono attesi grandi nomi di donne determinate che raccontano storie di grandi sacrifici, di generosità, di appartenenza e che aiutano quotidianamente la società a far realizzare i sogni del prossimo, continuando a fare grande il cuore della Sardegna.

La premiazione nella splendida location del teatro di Palazzo Doglio a Cagliari (via Logudoro, 32) assegna i premi nelle categorie scienze, informazione, istituzioni, agricoltura, sport, arte, cultura e sociale.

(Unioneonline)

