Con la sua società Automotive Cells Company, costituita nel 2020 insieme TotalEnergies, Stellantis diventa partner di Mercedes Benz.

L'ingresso della società tedesca in Acc – attiva nel settore delle batterie per veicoli elettrici – aiuterà l'Europa "a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell'ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche", si legge nel comunicato congiunto diramato dopo l’accordo.

I tre partner avranno ognuno un terzo della quota e si impegnano ad accrescere la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh entro il 2030, raddoppiando la capacità produttiva nei siti del Vecchio Continente.

L'obiettivo principale di Automotive Cells Company è quello sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con un'impronta di carbonio minima.

L'aumento della capacità pianificata di Acc prevedrà un investimento di oltre sette miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito.

(Unioneonline/F)

