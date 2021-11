Al termine di un iter accidentato durato circa un anno, è attesa per domani o più probabilmente venerdì sul tavolo della Giunta regionale la delibera che dovrà certificare gli esiti della Conferenza di servizi (con le relative prescrizioni) per il riavvio dello smelter dello stabilimento Sider Alloys, chiuso nove anni fa.

L’ok al programma di revamping dell'unica industria in Italia che produce alluminio primario era arrivato venti giorni fa e ora è tutto pronto per la firma dell’atto finale, dopo che la società ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per questo tipo di lavorazioni.

A Portovesme, intanto, si lavora per sostituire e pulire le celle elettrolitiche: per la società un investimento di 150 milioni di euro con il reimpiego di 400 operai diretti e 150 degli appalti.

La riaccensione delle celle potrebbe avvenire già nella primavera del 2022 con il primo processo di fonderia, mentre la prima colata di alluminio è attesa alla fine del prossimo anno o all’inizio del 2023.

