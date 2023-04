L’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, ha vistato oggi gli stabilimenti della Sider Alloys a Portovesme. L’intento era quello di verificare personalmente il riavvio del sito produttivo insieme all’amministratore delegato Giuseppe Mannina e al direttore Affari generali e legali, Eros Brega.

«È stato un momento di confronto importante – ha detto Pili -. Il polo dell’alluminio in Sardegna sta finalmente ripartendo e non possiamo che essere felici di questo. I fondi del Pnrr permetteranno di ultimare la fase di revamping dello stabilimento, fondamentale per il progetto di riavvio della produzione di alluminio primario. La Regione seguirà passo dopo passo l’azienda nel suo percorso».

«Anche in ragione della ripartenza della produzione di Sider Alloys – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – è fondamentale definire al più presto, insieme al Governo nazionale, il quadro strategico energetico della Sardegna».

La consegna del lingotto (foto concessa)

L’assessora Pili ha ricevuto dall’amministratore delegato di Sider Alloys un lingotto di alluminio, omaggio simbolico e frutto del processo produttivo: dal 2024 sarà effettiva la produzione di lingotti che contribuirà all’industria dell’automotive.

