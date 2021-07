Anche in Sardegna i metalmeccanici hanno aderito alle iniziative di sciopero proclamate nei giorni scorsi dai sindacati nazionali Fiom, Fim e Uilm contro lo sblocco dei licenziamenti.

Questa mattina, dalle 8 alle 10, si sono fermati i lavoratori metalmeccanici che operano all'interno della Saras/ Sarlux, a Sarroch.

Adesioni dei metalmeccanici anche nel polo industriale del Sulcis: le assemblee con sciopero di due ore si sono svolte davanti ai cancelli della centrale Enel di Portovesme e nel piazzale della Portovesme srl.

"In tutta Italia stanno proseguendo gli scioperi dei metalmeccanici per il ritiro dei licenziamenti - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - chiediamo che sia ripristinato il blocco dei licenziamenti, anche nelle nostre realtà ci sono stati casi di licenziamenti legati proprio al venir meno del blocco stabilito in precedenza dal Governo. E' inaccettabile”.

