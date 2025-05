Si è tenuto a Milano, presso la sede dello studio internazionale K&L Gates, l’evento dal titolo “Sardegna: liberare il potenziale – Nuove frontiere negli investimenti in hospitality, infrastrutture e turismo nautico”, organizzato congiuntamente dagli Studi Legali K&L Gates e BLegal, con il patrocinio di ASEL, l'Associazione Sarda Enti Locali.



«L’incontro - è detto in un comunicato – ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni regionali, enti locali, operatori economici e investitori, con l’obiettivo di valorizzare le nuove traiettorie di sviluppo sostenibile della Sardegna».

I lavori si sono focalizzati in particolare sulle opportunità legate alla riqualificazione del patrimonio ricettivo, allo sviluppo delle infrastrutture portuali e alla crescita del turismo nautico, settori strategici per il rilancio dell’economia locale. Presente anche l'assessore regionnale al turismo Biancareddu.

Come si legge in una nota, il presidente di Asel Rodolfo Cancedda ha espresso «grande soddisfazione per la partecipazione registrata e per la qualità del confronto, sottolineando come l’iniziativa si inserisca pienamente nella missione dell’Associazione: ASEL si impegna a rafforzare il ruolo dei Comuni sardi nella promozione del territorio e nell’attrazione di investimenti. Alla luce del successo di oggi, l’Associazione si farà promotrice di ulteriori appuntamenti da realizzare nei territori, coinvolgendo direttamente gli enti associati».



L’avvocato Nicola Ibba, promotore dell’iniziativa per conto dello Studio Legale BLegal, ha dichiarato che «questo evento è la dimostrazione di quanto sia possibile costruire sinergie efficaci tra territori, istituzioni e mondo degli investimenti, con l’obiettivo di generare sviluppo di qualità per la Sardegna».



Per Francesco Sanna, partner di K&L Gates, «la Sardegna sta vivendo una stagione particolarmente felice, oltre che da un lato puramente di hospitality, anche sul fronte infrastrutturale. Per questo evento abbiamo quindi selezionato, tra gli altri, anche interventi dal mondo del sistema dei porti della regione, in modo da capire che cosa si sta muovendo e quali sono i progetti, alcuni dei quali sono già in corso».

