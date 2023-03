«La Portovesme s.r.l. riafferma il proprio impegno a continuare le interlocuzioni con tutte le parti

interessate rispetto alla situazione corrente della Società».

È quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda, mentre prosegue l’agitazione dei lavoratori dello stabilimento di Portoscuso.

«Come comunicato in varie discussioni e riunioni, le attuali condizioni generali del mercato e la volatilità del prezzo dell’energia non facilitano un completo riavvio degli impianti produttivi», prosegue l’azienda. Aggiungendo: «Contestualmente, Portovesme s.r.l. sta valutando possibili opzioni per la riconversione del sito produttivo e comunicherà i relativi progressi a tutte le parti interessate in base all’avanzamento dello studio di fattibilità».

L’azienda conclude: «Portovesme s.r.l. auspica il ritorno ad un dialogo costruttivo, che possa portare all’individuazione di soluzioni sostenibili a fronte di questo momento di difficoltà».

