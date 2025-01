Cassa integrazione straordinaria prorogata per altri quattro mesi. Boccata d’ossigeno per i lavoratori della Portovesme srl dopo lo stop alla linea zinco deciso prima di Natale da Glencore.

Oggi c’è stato l’incontro con ministero del Lavoro, sindacati, azienda, Confindustria e assessorato al Lavoro per ratificare l’accordo sugli ammortizzatori sociali: cig straordinaria a rotazione per gli operai fino ad aprile 2025.

La Rsu sottolinea comunque la necessità «di pensare a strumenti che guardano al futuro nei diversi scenari possibili».

Restando al Sulcis e al tema industriale, oggi il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i tavoli relativi alle vertenze Eurallumina e Sider Alloys. La riunione su Eurallumina si terrà il 20 gennaio alle ore 15 a Palazzo Piacentini, mentre il tavolo su Sider Alloys è in programma per il 30 gennaio alle ore 13, sempre presso la sede del Mimit. A entrambi gli incontri parteciperanno i rappresentanti della Regione Sardegna, delle aziende interessate e delle organizzazioni sindacali.

I due tavoli seguiranno la riunione già convocata dal ministro Urso per il 17 gennaio con la Regione Sardegna, al fine di proseguire il necessario confronto istituzionale in merito ai dossier industriali dell’area.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata