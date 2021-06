Il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, e un nutrito gruppo di sindaci hanno espresso preoccupazione per l'attuazione del Pnrr nel territorio in una lettera aperta al presidente della Giunta regionale Christian Solinas.

"Come è noto, la Sardegna registra una condizione di rilevante arretramento e sottosviluppo su tutte le sei Missioni del Piano - scrivono i sindaci - che si evince dai dati drammatici sullo spopolamento, sulla disoccupazione, sulla dispersione e l'abbandono scolastico; condizione che potrebbe seriamente aggravarsi, pregiudicando ogni possibilità di Sviluppo Sostenibile e di ripartenza dell'isola se non si dovesse realizzare un'adeguata e consistente crescita delle Fonti rinnovabili, incrementando anche la diffusione dell'Idrogeno Green, così come previsto dal Pnrr nella Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione ecologica".

"Per questo motivo, già qualche tempo fa - proseguono i sindaci - segnalavamo l'esigenza di puntare su un grande progetto di sviluppo della Rete Ferroviaria Sarda, a tutt'oggi non previsto all'interno del Piano di Rinascita e Resilienza. I nostri primi timori, emersi al varo del Piano nazionale, hanno trovato purtroppo conferma una volta preso atto della situazione progettuale complessiva che, rimanendo sui temi della transizione ecologica e della mobilità sostenibile, prevedono uno sviluppo delle FER residuale e lontano dai bisogni energetici immediati e futuri e nessun progetto di sviluppo della Rete ferroviaria, in particolare per quelle zone dell'Isola prive di collegamenti o sottosviluppate sul piano strutturale".

(Unioneonline/D)

