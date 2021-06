Dopo, Marco Calia lo studente modello che ha vinto il "Festival dell'Economia, bandito dall'Università di Trento e che è stato iscritto nell'albo delle eccellenze del Miur, l'istituto tecnico Levi di Pitz'e Serra continua a sfornare alunni da record. Danilo Spiga, della classe 2 H, nella categoria junior ha vinto la selezione regionale delle Olimpiadi di Economia e Finanza, prestigiosa competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. La partecipazione era aperta a tutte le scuole della Sardegna, i cui studenti si sono sfidati rispondendo a 25 domande nel tempo massimo di un'ora sulla piattaforma online delle Oef. Questo gli permetterà di accedere alla finale nazionale, che vedrà sfidarsi nei prossimi mesi i migliori studenti di ogni regione d'Italia. Intanto si è conclusa nei gironi scorsi l'edizione 2021 degli School Games - la Sfida Digitale basata sulla piattaforma Kahoot!. Gli alunni di tutte le classi si sono sfidati nelle varie materie di studio in un girone ad eliminazione degno della Champions League. (g. da.)

