Successo per la 60esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro, inaugurata a fine luglio e conclusasi a fine settembre.

Un successo sancito anche e soprattutto dai numeri: 11.144 biglietti staccati, 220 visitatori in media ogni giorno, affari per 268mila euro.

"È una soddisfazione per Mogoro e per tutto il territorio del Parte Montis - dice il sindaco Donato Cau - Dietro la buona riuscita della manifestazione ci sono lavoro, sacrificio ed esperienza. Ora guardiamo al 2022. Il successo di quest'anno crea aspettative e ciò significa che dovremo impegnarci ancora di più per confermare e migliorare il lavoro fatto".

"Ci abbiamo creduto e i risultati ci hanno dato ragione - aggiunge l'assessore comunale dell'artigianato, commercio e attività produttive, Francesco Serrenti - Abbiamo scommesso sul prolungamento della rassegna fino al 19 settembre e i visitatori, in particolare i turisti, ci hanno premiato".

"La 60esima edizione è stata la conferma che la Fiera deve continuare il suo percorso di inclusione di nuove eccellenze artigianali, dando la possibilità al visitatore di una fruizione prolungata e ampliando i periodi di apertura, soprattutto in più periodi dell'anno - afferma il direttore artistico, Marcello Muru - I manufatti dell'artigianato artistico della Sardegna sono puri pezzi di design che aspettano soltanto di essere indossati o di entrare nelle nostre case per dare ancora più valore a noi stessi e agli spazi che viviamo".

(Unioneonline/l.f.)

