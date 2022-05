Ci sono anche due top manager di due importanti realtà imprenditoriali e produttive con sede in Sardegna tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di Adolfo Valsecchi e di Rosina Zuliani.

Il primo è “amministratore delegato di Generale Conserve Spa, produttrice di conserve ittiche e leader nel mercato del tonno di alta gamma con il marchio Asdomar. Dopo essere stato amministratore delegato di aziende del settore, nel 2014 entra in Generale Conserve Spa come consigliere per diventarne nel 2015 amministratore delegato, anno in cui ne rileva il 55%. Sotto la sua guida vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per concentrarsi sulle conserve ittiche e viene completato l’ammodernamento tecnologico del “. Nel 2017 rileva la totalità delle quote dell’azienda. Oggi Generale Conserve, con il 13% del mercato nazionale, è il secondo produttore italiano di conserve ittiche. Opera con lo stabilimento di Olbia e quello portoghese di Vila do Conde. Occupa 750 dipendenti”.

La seconda “è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all’estero. Alla scomparsa del marito assume la guida dell’azienda e ne sviluppa l’internazionalizzazione con progetti in Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri paesi. Collabora con l’Università di Cagliari a progetti di bonifica ambientale di terreni contaminati da metalli pesanti e idrocarburi. Opera in Sardegna attraverso tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500 mq di serre, a Cagliari e provincia. Con una selezione di 247 varietà di Hibiscus rosa-sinensis, vanta una delle principali collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti”.

Oggi il Capo dello Stato ha firmato i decreti di nomina, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Politiche Agricole Alimentari Stefano Patuanelli.

Ecco l’elenco degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Alberici Valter - Industria metalmeccanica - Emilia – Romagna

Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino - Editoria - Lombardia

Balbinot Sergio - Assicurazioni - Friuli Venezia Giulia

De Meo Luca David Antonio - Industria automobilistica- Estero

Dell’Erba Vito Lorenzo Augusto - Credito - Puglia

Faggi Gianni - Industria metallurgica - Toscana

Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania

Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia – Romagna

Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto –Adige

Giuffrè Carmelo - Industria, Sistemi di irrigazione - Sicilia

Gnutti Giacomo - Servizi Turistici, Alberghiero - Lombardia

Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili - Lombardia

Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari - Lazio

Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia

Lardini Andrea - Industria tessile -Marche

Manoukian Aram - Industria Chimica - Lombardia

Rigoni Andrea - Industria alimentare- Veneto

Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche

Russello Giuseppe - Industria componentistica - Sicilia

Santoni Giuseppe - Industria calzaturiera - Marche

Soldati Chiara - Agricolo, vitivinicolo - Piemonte

Urbani Olga - Industria alimentare -Umbria

Valsecchi Adolfo - Industria alimentare - Sardegna

Verona Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche - Piemonte

Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata