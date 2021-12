Solo alle 2 di questa notte la commissione Bilancio in Senato ha cominciato a votare sugli emendamenti alla Manovra. Tra i provvedimenti approvati ci sono il prolungamento a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022; l’innalzamento a 10mila euro del bonus mobili; i fondi per l’autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari. E, ancora, lo sgravio contributivo al 100 per cento per i contratti di apprendistato e 10 milioni per i proprietari degli immobili che sono stati occupati abusivamente.

Solo prima delle 6, invece, è arrivato in commissione il fascicolo sugli emendamenti che riguarda anche la riformulazione del Superbonus al 110%, testo che la maggioranza che ha chiesto di accantonare momentaneamente per le relative valutazioni. Sembra infatti la riformulazione del Superbonus non sia quella concordata fra governo e maggioranza.

