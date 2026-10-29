«Ho appena informato i miei colleghi responsabili della politica monetaria e il personale della Banca centrale europea che lascerò l’incarico con effetto dal 7 febbraio 2027, dopo la riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo». Lo ha annunciato la presidente della Bce Christine Lagarde in un messaggio pubblicato su X dopo che la stessa banca centrale aveva reso noto in un comunicato la sua decisione di lasciare l'incarico prima della scadenza naturale a ottobre.

«È stato un grande orgoglio e un enorme privilegio – ha aggiunto Lagarde – essere al servizio di questa istituzione e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, sostenuto e realizzato la missione che abbiamo in Europa: essere una roccia, essere solidi, garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. E penso di lasciare questa istituzione con la consapevolezza del buon lavoro svolto e una Bce pronta per il futuro».

(Unioneonline)

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