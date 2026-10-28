Personale per la ristorazione, il servizio bar e sala, l'accoglienza, la gestione delle camere, la lavanderia e la manutenzione. Sono queste le figure professionali ricercate dal Romazzino, storico albergo della Costa Smeralda, in vista della stagione turistica 2027. Per individuare i candidati, la struttura organizza un Open Day giovedì 5 novembre, dalle 10 alle 13, durante il quale sarà possibile incontrare direttamente i responsabili dei diversi reparti.

L'iniziativa si rivolge sia ai giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore alberghiero sia ai professionisti che intendono mettere a disposizione le proprie competenze o acquisire nuove esperienze lavorative.

Le opportunità riguardano diversi settori dell'organizzazione alberghiera: food & beverage, front office, housekeeping, lavanderia e manutenzione tecnica. Durante la mattinata i partecipanti potranno conoscere gli ambienti di lavoro, approfondire le caratteristiche delle mansioni richieste e sostenere colloqui individuali con i responsabili.

Il Romazzino, una delle strutture più conosciute dell'ospitalità di lusso in Costa Smeralda, è gestito da Belmond, società appartenente al gruppo internazionale LVMH, per conto della proprietà Smeralda Holding. L'incontro sarà anche un'occasione per illustrare le possibilità di crescita professionale all'interno dell'organizzazione, con particolare riferimento alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze.

L'Open Day rappresenta dunque un primo appuntamento per quanti intendono lavorare nella prossima stagione estiva in una struttura alberghiera inserita in un contesto internazionale. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio risorse umane del Romazzino, scrivendo all'indirizzo recruitment.rom@belmond.com oppure telefonando al numero 0789 977652.

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