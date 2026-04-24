Dal 21 al 23 aprile 2026 Produttori Arborea ha partecipato a Macfrut, la fiera internazionale di riferimento per il settore ortofrutticolo, che si è tenuta presso il Rimini Expo Centre. Lo stand è stato anche visitato dal Ministro dell'Agricoltura, che ha potuto conoscere da vicino l'impegno della Cooperativa nella valorizzazione delle produzioni dei propri soci produttori e nello sviluppo di una filiera sostenibile e trasparente.

«La presenza in fiera ha rappresentato un'importante occasione di visibilità e confronto, permettendo a Produttori Arborea di rafforzare il proprio ruolo nel contesto agroalimentare - si legge in una nota - Macfrut è stata inoltre un'occasione strategica per presentare Primoverde, il marchio dedicato alla filiera ortofrutticola di Produttori Arborea. Il marchio si propone come sinonimo di qualità, freschezza e controllo della filiera, garantendo tracciabilità lungo tutto il processo produttivo. Produttori Arborea riconoscenza in eventi come Macfrut un'opportunità per confrontarsi con il mercato, consolidare relazioni e condividere il proprio modello produttivo, fondato su qualità, sostenibilità e legame con il territorio».

Con questa partecipazione, la Cooperativa conferma il proprio impegno nella promozione di un'agricoltura responsabile, capace di coniugare tradizione e innovazione.

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