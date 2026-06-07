Sorso e Romangia al top della qualità vinicola. La Cantina Sorso Sennori conquista nuovi riconoscimenti al Trofeo delle Città del Vino d’Europa 2026, che si è tenuto nei giorni scorsi a Pramaggiore nel Veneto.

Bissando il successo dello scorso anno il Fidelio Carignano IGT ha ottenuto la Grande Medaglia d’Oro, mentre il Martie Cagnulari IGT è stato premiato con la Medaglia d’Oro. Il premio ratifica di nuovo il valore della produzione della cantina, guidata da Mariana Popa e dall’avvocato Giacomo Baralla, l’unica cantina sarda ad aver conquistato per due anni di seguito la Grande Medaglia d’Oro.

Il premio più prestigioso è andato al Fidelio Carignano IGT, vino rosso nato dalle colline sorsensi affacciate sul Golfo dell’Asinara. Medaglia d’Oro anche per il Martie Cagnulari IGT, ottenuto da uno dei vitigni simbolo della Romangia. Il riconoscimento conferma l’apprezzamento per un vino fortemente identitario, legato alla tradizione locale e alla qualità delle produzioni nate tra Sorso e Sennori.

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