Formazione d’eccellenza, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare la crescita delle imprese sarde. Torna Programma US, il progetto promosso dal Gruppo L’Unione Sarda dedicato allo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende dell’Isola.

Giunto alla sua seconda edizione, Programma US nasce con un obiettivo preciso: offrire a imprenditori, manager e professionisti strumenti innovativi per affrontare la complessità dei mercati contemporanei e rafforzare la propria competitività attraverso competenze, visibilità e nuove opportunità di sviluppo.

«Il mondo imprenditoriale è fatto di fatica e rischi, ma anche grande dignità e creatività. Oggi non basta più l’intuito: serve saper elaborare strategie vincenti per la crescita. Programma US aiuta a metterle a punto, avendo chiaro cosa fai, per chi lo fai e come lo fai», spiega Sergio Zuncheddu, Editore del Gruppo L’Unione Sarda.

Il percorso è costruito attorno a tre bisogni fondamentali per la crescita aziendale: formazione, comunicazione e servizi. Sul fronte della formazione, il progetto può contare sulla collaborazione di alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: SDA Bocconi School of Management, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e L’Università degli Studi di Cagliari. A queste iniziative si aggiunge un calendario di Eventi Speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale, della compliance e del passaggio generazionale. Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento de Il Sole 24 Ore Professionale, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e STS Deloitte, oltre agli interventi del prof. avv. Antonino Menne, dell’avv. Daniele Speranzini e dell’avv. Ivana Menne, con focus su continuità d’impresa, Modello 231, intelligenza artificiale e regolazione digitale.

«Fare impresa oggi significa confrontarsi ogni giorno con cambiamenti tecnologici, geopolitici, normativi e organizzativi sempre più rapidi. Per questo abbiamo voluto creare un ecosistema capace di offrire alle imprese sarde strumenti concreti per crescere, innovare e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza», spiega Lia Serreli, Direttore Generale del Gruppo L’Unione Sarda.

Per presentare il programma e confrontarsi con il mondo produttivo dell’Isola sono stati organizzati tre workshop gratuiti dedicati a imprenditori, manager e professionisti.

Il primo appuntamento si terrà il 5 giugno a Cagliari presso la sede de L’Unione Sarda, mentre il secondo è in programma il 19 giugno a Olbia, nella sala convegni del Museo Archeologico. Entrambi gli incontri saranno realizzati in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e vedranno la partecipazione della professoressa Marina Puricelli, che approfondirà il tema “Fare impresa nel cambiamento” e presenterà i percorsi manageriali Starter+ e Advanced.

Il terzo appuntamento è previsto per l’11 settembre a Cagliari in collaborazione con Il Sole 24 Ore Professionale e sarà dedicato alle nuove sfide che imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

Accanto alla formazione, Programma US mette a disposizione delle aziende strumenti di comunicazione e storytelling attraverso i media del Gruppo L’Unione Sarda, oltre a servizi dedicati all’informazione professionale, all’e-commerce e alla fidelizzazione dei clienti.

Con oltre 1,1 milioni di contatti giornalieri certificati e una community social che supera 1,6 milioni di follower complessivi, il Gruppo L’Unione Sarda rinnova così il proprio impegno al fianco delle imprese sarde, contribuendo alla crescita di un tessuto economico sempre più preparato ad affrontare le sfide del futuro.

Per informazioni e iscrizioni: programmaus.unionesarda.it

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