La prima smart road della Sardegna arriverà entro il 2025. Le risorse individuate sono pari a 30,5 milioni di euro per la Sassari-Olbia, la strada destinata a diventare ad alta tecnologia, connessa in rete per lo scambio di informazioni tra automobilisti e tra questi e l'infrastruttura stradale.

Il Cas, Comitato di attuazione e sorveglianza (di cui fanno parte, tra gli altri i ministeri dei trasporti, dell'Ambiente, dei Beni Culturali e l'Agenzia per la coesione territoriale), ha approvato la richiesta della Regione e, durante la riunione, Anas è stata incaricata di progettare e realizzare la strada intelligente, implementando il progetto del sistema di comunicazione con pannelli a messaggio variabile.

"Siamo orgogliosi di portare a compimento un progetto nato nel corso di questa legislatura. Oggi facciamo un importante passo avanti sulla sicurezza e sull'efficienza di una delle principali arterie sarde", ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas. "Dotare la Sardegna di infrastrutture stradali all'altezza delle sfide future è il più importante strumento che possiamo utilizzare nella lotta all'isolamento dei territori. L'utilizzo delle nuove tecnologie si tradurrà in maggiori servizi per gli automobilisti sardi, agevolerà gli spostamenti e li renderà più sicuri grazie alla comunicazione e la connessione con i veicoli, a tutto vantaggio di chi percorrerà quella strada".

Sulla Sassari-Olbia quindi ci saranno dei sensori che raccolgono in tempo reale i dati di traffico, strada e ambiente circostante e li trasmettono attraverso la fibra ottica a un apposito sistema di gestione che elabora le informazioni raccolte sia per il monitoraggio del traffico e sia per la comunicazione all'utenza.

“Possiamo immaginare un futuro diverso sulle strade della Sardegna, la cui mobilità sarà più sicura e più efficiente grazie alla connessione tra i veicoli", ha aggiunto l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris. "La Sassari-Olbia sarà la prima strada dell'Isola attrezzata con tecnologie che consentiranno lo scambio di informazioni infrastruttura-utenti e il dialogo fra gli utenti stessi”.

Il Comitato di attuazione e sorveglianza ha inoltre dato il via libera allo stanziamento di ulteriori 4,5 milioni di euro per completare la bitumazione delle strade complanari, così come fortemente richiesto dai Comuni.

(Unioneonline/s.s.)

